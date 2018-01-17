醫病》病人就是一切！ 2醫生手術10小時累坐牆邊吊點滴

2018-01-17 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近日流傳一張兩醫師靠著牆壁吊點滴休息，等待下一台手術的照片，引起網友熱議。

據《西安交大新聞網》報導，中國網路上週12號流傳一張兩位醫生身穿手術服，靠著牆壁吊點滴的照片，引起中國網友轉發熱議。照片拍攝者西安交大二附院麻醉科主任呂建瑞說明，照片左為46歲的小兒科外科主任李鵬，右為43歲的麻醉科副主任李偉。

呂建瑞解釋，照片為去年12月18日拍攝，當天李鵬和李偉早上8點開始工作，有一名95歲和一名83歲的老人，和3名新生嬰兒都需要手術，且都是高難度的重任，至晚間6點呂為兩醫生拍下照片時已工作10小時。呂建瑞說，「我當時看到他們兩人靠牆坐著，在手術間隙打點滴，感觸很深，就拍下這幕，並發到醫院的工作群裡」，並稱醫生們「也是普通人，也會生病，但做為一名醫生，我們將醫生救死扶傷的職責放在首位，常常顧不上自己的身體」。

李偉受訪表示「病人的病情就是一切，隨時將狀態調整到最好是醫生必須具備的素養」；李鵬則稱自己當時身體不舒服才打點滴，希望在下一台手術開始前恢復能進行手術的狀態。網友見到照片則表示：「醫生也是人，也需要休息」、「或許病人好了，他們身體也累垮了」、「這種情況常見，很多醫生手術後站不住，喝幾口葡萄糖水後話都不想說」。