省時又省錢！健保署推動跨院就醫檢查影像即時調閱

2018-01-17 12:47

〔記者林惠琴／台北報導〕過去民眾跨院就醫可能需要重複檢查，或是在原醫療院所花錢燒錄檢驗檢查的影像，但從今年元旦起，衛福部健保署正式推動醫院將電腦斷層、核磁共振、超音波等影像上傳至雲端，因此患者不論在哪一家醫療院所看病，醫師均可直接在網路上即時調閱相關資料，民眾可省時又省錢！

健保署近年來積極把「健保雲端藥歷系統」升級為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，擴充內涵與功能，讓醫師在為病人診療時，可查詢病人近期在各家院所做過的檢驗檢查、手術…等共11項整合資訊，今年元旦上路的新制更是增加相關影像資料，估計一年可為健保省下20億元。

健保署統計，目前每日100萬門診就醫人次中、約30萬人次接受檢查檢驗，新制從元旦至今約半個月，已有71%醫院已上傳檢查檢驗的影像，64%醫院已進行調閱，且呈現逐漸上升趨勢，估計調閱1筆資料僅10至25秒。

健保署長李伯璋表示，對民眾來說，未來尋找第二醫療意見或後續照護，不需要在原醫院花費200元至600元燒錄電腦斷層、核磁共振、超音波、胃鏡與大腸鏡等影像，也不必再影印抽血檢驗檢查報告，醫師由雲端資料調閱，就可看到相關資料，節省等待醫院作業流程與金錢花費，並降低重複檢查的潛在健康風險！

行政院長賴清德今日出席記者會也強調，此舉不只可節省健保費用，也可提升醫療效率，且病人不必再集中於醫學中心看病，分級醫療效果更佳，同時對於緊急醫療也可能夠即時提供患者最適當的幫助。