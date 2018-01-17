8000餘株爭奇鬥豔 台北茶花展19日登場

2018-01-17 12:22

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市陽明山每年除了櫻花，花語象徵「謙遜」的茶花也同樣開始盛開。今年台北茶花盛會將於1月19日在台北市花卉試驗中心展開，展期只有10天。公園處表示，花卉試驗中心蒐集超過500種、8000餘株茶花，可以說是全台規模最大的茶花原地種植的區域。今年規劃香味茶花區，包括「天香」、「姬」、「芙蓉香波」等茶花品種，不僅能讓民眾賞心悅目，更可以聞聞茶花芬芳。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，今年茶花展在園藝展覽館內，目前以「國色天香」為主題展，以與中西古典美人同名以及有香味的茶花為主角，如「莎布麗娜」、「海倫包爾」等。茶花展期間每日還贈送小巧的茶花詩籤，讓民眾賞茶花之餘，也可遙想古人在茶花下吟詩作對的風雅，與周邊商家合作，憑書籤可以享有折扣優待。

花卉試驗中心是著名的拍婚紗祕境，台北市婚紗攝影商業同業公會提供6組婚紗攝影名額作為抽獎，想要拍婚紗的準新娘或是想要重溫舊夢的老夫老妻可別錯過。而20日、21日、27日及28日4天週末假日，民眾可憑5張1至2月不限金額發票或2張山仔后地區1至2月消費發票，即能兌換茶花苗，發票將全數捐贈創世基金會。

工務局長彭振聲說，今年預估會有3到5萬人，而因花卉試驗中心附近停車空間較少，呼籲民眾可將車子停在士林，再搭乘大眾交通運輸系統上山。