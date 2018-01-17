千萬元延管5月底完工 冬山42戶將有自來水

2018-01-17 12:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉寶慶路一帶，居民長期飲用地下或山泉水，水質及水量不穩，近期自來水公司展開延管工程，預計5月底完工，將自來水幹管延伸自寶慶路一帶，預計將有42戶居民受惠。

冬山鄉太和村、八寶村靠近寶慶路一帶，因地勢較高，有42戶長年無自來水可用，只能靠抽取地下水或簡易設備自山邊取水，不僅水質、水量不穩，若逢豪大雨，就僅有濁水可用。

地方長期爭取自來水幹管鋪設，終於在去年獲得核定，工程經費約1千萬元，延管路線總長為3千7百公尺，預計今年5月完工，八寶村有38戶、太和村4戶共42戶受惠。

依據台水公司統計，宜蘭縣截至目前為止，自來水普及率已達95.12％，排名六都以外縣市第4名，但仍有4.88％、約7千2百戶未完成接管；多集中在南澳、大同、頭城鎮、三星鄉等偏遠地區。

自來水公司八區處代理處長李慶興分析，偏遠山區因地勢高，自來水供水能力無法抵達，多採用簡易自來水；其他平原地區則是住戶慣用地下水，認為使用自來水須繳納水費及裝設費用，對安裝自來水興趣缺缺。

李慶興說，今年8區處預計投入9千萬元經費進行自來水延管工程，盼在年底前普及率提高0.5％，若依此速度，預估全縣自來水普及率應能在3年內達97%。