中山雙連帶狀公園改造 捷運中山站4號出口將封閉

2018-01-17 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市捷運中山站與雙連站之間，去年啟動3階段的「中山雙連段帶狀公園改造」工程，第1階段的中山地下街以新面貌登場後，第2階段的中山地下街爵士廣場預計3月底完工，第3階段的整體公園改造則估在8月底，但因工程影響，本週六（20日）起，中山站4號出口和電梯，將封閉至今年11月底；中山地下街R7出口及R8出口的電梯，也將從下週一（22日）起封閉。

捷運中山站與雙連站之間的公園基地範圍，不論地上、地下，都是30年前的基地設地，不論是硬體設施、迂迴的動線都有改善空間，為此，去年啟動的中山雙連段帶狀公園改造工程面積廣達1.96公頃，從南京西路一路延伸至民生西路，整體改造目標，分為創造多方向可及性、打造綠色林蔭廊道、串聯台北開放空間及承接台北城市歷史發展等4個面向。

台北捷運公司表示，3階段的改造，目前已完成第1階段中山地下書街及公共區域改造；第2階段，捷運行政大樓後方B1下凹式廣場及中山地下街爵士廣場工程，則依計畫施工中，預計3月底完成；而線形公園的改造為第3階段，為配合這次施工，中山站出口4及電梯，將從週六上午6時起暫時封閉，預計今年11月底重新開放，請旅客改由出口3或出口5進出；使用電梯的旅客，請改搭出口5或出口6的電梯。屆時施工現場將加強公告及人員引導，如有需要，可洽車站詢問處或請服務人員協助。

此外，中山地下街R7出口及R8出口電梯，則於下週一起封閉施工，後續視工程進度開放，旅客可多加利用R9或R10出口。