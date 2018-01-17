清潔員多是大學畢業生 宅神嘆：幹嘛浪費4年念大學？

台北市環保局指出，「一○六年儲備清潔隊員甄試」大學學歷畢業錄取最多，佔了四成。（資料照，記者葉冠妤攝）

2018-01-17 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環境保護局15日公布「106年儲備清潔隊員甄試結果」，應考人數共有3560人，合計錄取476人，其中年紀20歲至39歲的青壯年佔多數，學歷則以大學畢業者最多，佔40.55%。常評論時事的「宅神」朱學恒對此則感嘆，如果立定志向當清潔隊員，幹嘛要浪費四年讀大學？

朱學恒昨在臉書轉貼相關新聞並表示，「職業無貴賤，但如果立定志向當清潔隊員，幹嘛要浪費四年讀大學？」朱學恒也指出，「而且制度篩選出來竟然也是大學生居多？從教育系統到就業系統來看，台灣一定是出了超級大的問題！」

貼文一出也引起網友討論，有人就感嘆「從唸書的第一天開始不就是為成績為前途、不為興趣嗎？」、「很多人在小的時候都有職業夢想，但是隨著長大，越來越了解這個社會，所背負的事情越來越多，而不得不向現實低頭」、「以前大學生志向是:我要找個好工作!現在大學生志向是:我只要找到工作...」。

但也有人表示，「正面一點想，如果連我們的清潔隊員都是大學畢業的優秀人員，那台灣的整體教育素質真的很強！」、「真奇怪 當清潔員就不能讀書嗎？ 當清潔員就一定要是草包嗎？讀大學就一定為了找工作嗎？」、「清潔員也好歹是公務員啊」、「讀書也是一個人生體驗 唸完大學 再做清潔人員也沒什麼不好啊~」。