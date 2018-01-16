一氧化碳中毒「隱形殺手」 消防局籲燃氣熱水器勿裝屋內

2018-01-16 23:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣昨天晚上發生1起因天冷未開窗導致屋內燃氣熱水器燃燒不完全而一氧化碳（簡稱co）中毒的案件，所幸經救援1家6口全無大礙，為免再發生危害生命，屏東縣消防局指出，根本原因就是燃氣熱水器不該放置屋內。

昨天晚上於屏東縣新園鄉鹽埔村的1戶6口母親正要洗澡，但因天氣冷，家中門窗緊閉下卻用燃氣熱水器，空氣不流通導致co爆增，該女子全身無力癱軟最後失去意識昏倒在地，和4名3到11歲小孩同待在房間的父親聽見昏倒撞擊聲，也發現自己開始無力，趕緊打電話向朋友求援，並前往浴室查看後，卻同樣因co濃度過高無力軟倒。

朋友報案後到場打開後門，消防員隨後到場急救，母親因曾昏迷，安泰醫院緊急送她進入高壓氧艙治療，昨天全家6口都回復穩定、意識清醒，安泰醫院表示，高壓氧治療可快速降低血中co濃度，還能預防如癲癇、巴金森氏症以及聽力喪失等co中毒的延遲性神經後遺症。

為避免悲劇發生，屏東縣消防局的各分隊時常進行宣導，新園分隊事前還調查轄內住家總戶數，並每日安排勤務挨家挨戶訪視宣導，並提供熱水器設置排氣管或改變安裝位置或換成電熱式或太陽能式熱水器的建議。

屏東縣消防局第三大隊長許朝陽說，屏東較熱，一般較少會遇上到熱水器放在室內又未開門窗，但該戶疑因為天冷關門窗，導致燃燒不完全產生co致中毒無力，最好的預防方法就是將熱水器改裝在室外，若因擺設問題只能放在室內，建議改用電熱水爐。

曾參與宣導的消防員則說，co之所以危險，就是因為無色無味開始累積，等到人體發現不對勁時往往已無力求援，號稱「隱形殺手」，有時甚至連救援的人太快進入都會因此昏倒，但在宣導過程，仍偶爾會遇到居民不曉得熱水器裝在室內會有co中毒的潛在危機，還是再度呼籲民眾切勿貪小便宜裝在室內，卻可能無形中傷害家人與自己。