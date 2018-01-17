自稱也是受害者 派克雞排喊漲引發網友筆戰

派克雞排貼出目前頂好雞胸肉的公開價格，並指沒經過加工醃漬換算，雞肉成本就已經是80幾塊。（圖擷自2派克脆皮雞排臉書）

2018-01-17 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕「平價美食」雞排近年來頻頻價格上漲，知名連鎖雞排店「派克」、「惡魔」近日也傳出將調漲售價，有網友為此到「派克雞排」的臉書舉農委會的數據留言質疑，白肉雞的價得近年來沒什麼上漲，不過派克雞排對此表示，農委會的價格跟市場的價格有差異，強調自己也是受害者卻被說成加害者，意外引發論戰。

派克雞排昨在臉書宣布，指1月20日起雞排將從60元調漲至65元，並強調「漲價真的是逼不得已，店家們也只是為了能夠在大環境生存下去！」、「大家或許可以試著拿100元走向超市看看可以買到什麼菜！」雖然也有忠實顧客留言表示支持，不過這番發文引來不少網友留言質疑「之前原物料降的時候，也沒看你們說要降價」、「沒有成本太高，只有賺不夠錢」等，派克雞排則強調「目前雞肉價格是壓垮我們的原兇！蒜頭也是黑胡椒原料也是！但遠不及雞肉的誇張！」、「我們從2016才漲第一次的5元到60元別人2015已經到70了！到現在2018才又漲到65！別人也還是70！是他們比較能忍，還是我們能忍」？

不過連番留言也引發反方網友持續嗆聲，甚至有人截取農委會公布的白肉雞價質疑派克雞排的說法，並舉2015年到2018年間的白肉雞均價指出，平均1公斤約在48元到52元之間，質疑原物料上漲的說法。對此派克雞排則回說，「你實際去菜市場買看看是不是這個價格吧」、「不知道可不可以直接跟農委會叫貨」、「有誰認識這個1公斤52元的廠商麻煩拜託你，跪著求你介紹給我」、「謝謝你為我們調查行政院的資料，讓我們知道原來行政院對於台灣真正的市場調查處在休眠狀態」，並強調「我們也是受害者確（卻）變成加害者真的覺得很無奈」。

相關連結請見：