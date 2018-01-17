中國女大生台中搭小黃 運將這樣做讓她好害怕

2018-01-17 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕女孩一個人晚上搭車一定要小心！一名自稱是中國學生的女大生在社群網站發聞，表示她上週到台中搭計程車，結果司機竟開到荒涼地段「鬼打牆」般的不停打轉，表還一直跳，讓這名中國女大生相當害怕，所幸最後平安下車，她事後將這段經歷PO網，呼籲各位女生對這個社會小心一點。

這名自稱中國女大生的網友在「Dcard」女孩板發文，她表示，她來台灣快2年，基本沒有遇到壞人，所以對台灣的治安非常放心，且之前遇到計程車司機人都很好，沒想到這次卻遇到了令她「嘆為觀止」的司機。

女大生說，上週六（13日）她有事要去台中西屯區工業一路，當天晚上快6點時在台中綠園道附近上車，搭上了一名朱姓運將的車，結果上車後她和司機告知地點，司機用衛星定位查過後說找不到，她只好叫司機開到附近，到一家店停下來就好。

女大生說，她做了一件很蠢的事，因為她網路流量要用完了，所以問司機能不能借她，然後她自己手機快沒電、電話費額度也要沒了。

女大生說，因為她趕時間，所以一直問司機多久會到，司機則在快到工業區時說「還有7分鐘」，但7分鐘過去後，她這才發現車非常詭異地在工業區打轉，且8公里的路程，跳表已經跳到480元，工業區假日晚上沒人、十分荒涼路又暗，這讓她感到很害怕。

女大生於是質問司機還有多遠，司機則回「還有3分鐘」，但這句話司機已經說了很多次了，她這時看到前方有間超商，於是要司機停車，並和司機說這距離不該是480元，最後司機收了她300元。

女大生說，當時她是發抖地下車的，之後她在超商待了10多分鐘，叫了另外一輛計程車，結果另外一輛車不到5分鐘，就用起跳價85元把她送到目的地了。

女大生說，她之後跟朋友講：「如果我在美國遇到這種事情，現在搞不好已經在失蹤者名單吧。」呼籲各位女生，對這個社會小心一點。