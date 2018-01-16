明微鋒面通過高溫稍降 週四變天全台轉陰雨

2018-01-16 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日清晨有微鋒面通過，天氣開始轉變，高溫稍微下降，迎風面的北部、東半部有局部雨，中南部也有零星雨。從週四（18日）開始，東北季風增強，南來水氣增加，全台都將轉為陰雨天氣。

中央氣象局預報，溫度方面，明日會有微鋒面通過，隨後東北季風增強，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，中南部地區也有零星雨。天氣風險公司表示，明天天氣開始轉變，有一波微鋒面通過，但結構不強，僅北部、東北部雲量略增，且有短暫降雨機會。

天氣風險公司指出，真正的變天將從週四開始，東北風增強，南來的水氣明顯增加，全台都將轉為陰雨天氣，不穩定的天氣將持續到週六（20日），週日（21日）水氣又會逐漸減少。

溫度方面，中央氣象局預報，明日北部、宜蘭、花蓮高溫較今天略為下降3至5度左右，約21、22度；其他地區高溫也略降，約24、25度，南部地區仍有27度高溫，但日夜溫差仍大，低溫則變化不大。天氣風險公司表示，預計這波的溫度變化不大，重點在降雨變化較為明顯。

空品方面，明日高屏地區為「紅色警示」，雲嘉南「橘色提醒」，北部、竹苗、中部、金門、馬祖與澎湖為「普通」，宜蘭、花東地區為「良好」。

氣象局也提醒，明天清晨西半部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，行車請注意交通安全；下午起台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。