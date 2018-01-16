桃市110家民營露營區全不合法 市府：製「露營地圖」供參

2018-01-16 21:22

［記者魏瑾筠／桃園報導］交通部觀光局「露營專區」網頁今天（16日）上線，桃園市只有公辦合法露營地石門國小上榜，等同宣告民間經營的110處露營場地通通不合法，引發安全疑慮；對此，桃園市政府觀光旅遊局觀光管理科長李復華說，不合法露營區主要涉及違規用地，如果中央不放寬用地標準，在「於法不容」的情況下，市府將會要求業者「全數退場」，而在中央未決議前，會先公布「露營地圖」讓民眾參考。

李復華坦言，中央現行法規都是針對「合法」露營區制定管理辦法，對於「不合法」露營區，觀旅局並無法源可以裁罰，而不合法露營區多位於農牧用地、山坡地及都市計畫用地等，因用地有問題，根本不會向政府申請登記，桃園的露營地有9成位於農牧用地，依照法規僅有休閒農場可設露營區，若是中央肯放寬農牧用地可設置露營區，就可解決問題。

李復華說，在中央法規未變動前，地方政府也不會「坐視不管」，已會同市府水務局、工務局等單位擬定「露營區基本安全原則」，將位處特定水土保持區、活動斷層兩側範圍、山崩與地滑區、河川區、未經專業技師設邊坡平台的露營地等都列為危險等級，製成「露營地圖」將於近日上線。

觀旅局調查，桃園的110處民營露營場地，有15家不符「露營區基本安全原則」，有14家違反一項、1家同時違反二項安全原則，其中10家位處山崩與地滑區、4家位處土石流潛勢溪流範圍、2家未依規設置邊坡平台。

桃園唯一合法的石門國小露營地，第二校區露營場地空間完整，且有露營、野外求生等設施。桃園市長鄭文燦曾說，此處可作為童軍教育、環境教育、探索教育中心，提供為學生學習場地。