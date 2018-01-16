陳沂戰館長！男人幫小編發文遭電話怒譙 道歉文暗酸

《男人幫》雜誌小編昨日報導館長和陳沂間的「恩怨情仇」，卻被陳沂電話抗議，《男人幫》為此又出了一篇帶有酸意的道歉文。畫面中貼文使用的照片主角就是陳沂。（圖擷自「FHM Taiwan 男人幫國際中文版」臉書）

2018-01-16 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕外籍實況主CJayride（以下簡稱CJ）因在Twitch直播羞辱台灣女性，引發健身名人「館長」陳之漢不滿，網紅陳沂也參一腳，陳沂聲稱「身體性自主權是自己的，要對誰EZ（easy）那是我們的自由」，但據稱陳沂因不滿《男人幫》國際中文版對此事的報導，竟氣到打電話飆罵小編，小編另發一文指「CJayride道歉了，在接到一通電話之後，我『大風吹微濕』也道歉了。陳沂，對不起。」這番反諷獲得不少網友支持，風向轉而質疑陳沂的相關言論。

針對「館長」怒槓CJ在Twitch羞辱台灣女性，陳沂近日在臉書發文質疑，她不認同CJ的行為，但認為CJ事件「是涉及對女性的歧視與種族並沒有絕對的關係。因為身體性自主權是自己的，要對誰EZ那是我們的自由，就算真的哈洋屌又怎樣，到底有什麼問題？」陳沂也說，「對帥的我都很EZ啊，我只確定看到館長那樣我很impossible而已，不是hard，是impossible!!!」

《男人幫》雜誌小編昨日則對館長和陳沂間的「恩怨情仇」進行報導，在該篇文章中更指出，陳沂說自己「對帥的都很EZ」，然後館長的長相不只「Hard」，還是「Impossible」，「分明就是嗆人家是『醜男』啊」。撰寫該篇文章的「大風吹微濕」也指出「三斤小姐，不覺得這樣太人身攻擊了一點嗎？我知道妳是想表達自己的真和直言無率，但對人不對事不太好吧？大家都是人生父母養，不要因為妳覺得人家醜就一直攻擊人家嘛～」。

但之後在「FHM Taiwan 男人幫國際中文版」的臉書粉專上又出現另一篇聲稱「對不起，我噁心，我該死」的道歉文，內容指出，在他們刊出館長與陳沂的論戰後接獲陳沂打電話抗議，陳沂自稱她的確「相貌歧視」、「歧視醜人」，因此可以寫「她嘲笑館長醜男」，但不准曲解「她認為CJayride沒有錯」，並指「在她眼裡，我直接把她打成了CJayride同路人」。

「大風吹微濕」指出，陳沂在臉書上寫說「我絕對反對對特定族群的歧視，並不認同CJ的行為。但是，我想這是涉及對女性的歧視與種族並沒有絕對的關係。因為身體性自主權是自己的，要對誰EZ那是我們的自由」，強調，這並不全然是他的理解力有問題，造成誤會的原因是陳沂寫說「我想這是涉及對女性的歧視與種族並沒有絕對的關係」，事後反覆閱讀後才重新理解，沒有下標點符號的陳沂，應該是要表達「我想（，）這是涉及對女性的歧視（，）與種族並沒有絕對的關係。」所以陳沂確實是認為CJ歧視女性，但與歧視台灣人沒有絕對關係，對於館長不准洋男歧視女性，卻准粉絲大罵「破麻」、「ㄈㄈ尺」，認為館長是雙重標準。

「大風吹微濕」在這篇道歉文中也寫道「我為『將她塑造成挺CJ』的觀感感到抱歉，曲解是我的錯，嗜血帶風向是我的錯，為台灣媒體立下不良示範是我的錯。至於少了幾個逗號，可能當時三斤姐太氣太急，來不及校稿，手滑人之常情，我們應該多包容、多體諒。總之，關於這些我都深感抱歉。除此之外，我更要對我的醜、生下我的爸媽向台灣人民鞠躬，以及對面試我進男人幫的總編致歉。我臉不過館長貨，身材卻和他相差甚遠，我想，醜就是不對，我該死，對不起。」這番內容引發網友回應說「你明褒暗貶三斤哥，你以為我看不出來？不過我的見解和你一樣，good job」、「越看越好笑XDD」等。

不過也有網友藉此提出「腦補文」質疑，《男人幫》先前就曾不顧抗議聲浪在某期內容中介紹陳沂，如今又因為一通電話就讓小編發文致歉，質疑總編偏心，不過總編對此則回應：「出外做事，與腦補是兩回事。身為主官，要有明確決斷力，撇除個人喜好，無論我這人是喜歡陳小姐，或是討厭她，都得做出正確選擇：過程我就不談了，我們看結論，雜誌銷量確實創新高，管他因nono亦或陳小姐，無從考，不必討論。這你年紀輕，可能還無法理解，因此，此回覆，我先退一步，不酸你。你好好想想。筆戰，不是耍嘴皮子就好，要比文采，比思想，比邏輯。我想看看這三樣，你哪樣強。#總編編。」

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