龍年新生潮來了 竹北東興、六家國小超爆

2018-01-16 21:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕107學年正逢生肖龍年的新生入學，新竹縣竹北市東興國小依戶政資料得知，今年可能有近400名新生、超過12班入學，遠比現行8班多出許多，屆時需輔導轉介人數恐達100多人，六家國小也預估超額80人；雖然新生數尚未完全確認，已讓校方和新生家長傷透腦筋！

教育處：輔導轉介

對此，縣府教育處處長劉明超表示，初步統計，竹北市的國小預期有7班、約200多名新生需要輔導轉介，以東興國小和六家國小超額最多，屆時將就近轉介到東區其他學校；其中，105學年首度招生的安興國小，全校規模60個班級，這兩年未招滿，尚有校舍空間足以接收所有超額新生，請家長安心。

縣議員邱靖雅批評，縣府在規劃新設學校時，未事前蒐集資料，預估周邊社區未來可能的新遷戶，來興建足夠的校舍彈性空間，而導致東興國小擠爆，校舍又是圓樓造型，難以再擴建；超額窘境已出現4年了，卻未見教育處應變，迄今仍拿不出對策，影響學生的受教權益。

東興估超額破百人

東興國小說，東興原設計36個班級規模，即一個年級6班、174人，但因新生數超過預期，因此連續兩年實際開設8班、232人，105學年輔導轉介新生52人，106學年轉介69人。

東興國小表示，根據戶政資料，107學年的新生人數約有461人，預估實際新生報到近400人，也將比232人多出100多人。

東興國小多開設班級，已挪用會議室和專科教室，讓英語和社會兩科回到一般教室上課，校園幾無多餘空間。此外，學校周邊大樓林立，有3棟大型社區甫完工，還有大樓正在施工，預期將有更多新住戶遷入。

六家估超額約80人

另外，六家國小表示，106學年輔導轉介57人，107學年的新生人數約有390餘人，預估實際新生報到312人，將多出約80人、逾2班的超額數；但學校校舍已滿載。

劉明超說，東興國小周邊有幾座公園等用地，教育處將與國際產業發展處研商，採多功能用途方式，研議提供東興擴充利用的可行性；但107學年仍以輔導轉介為主。