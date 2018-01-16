建築設計課「童」樂 華大師生幫小學生打造遊戲空間

中華大學建築與都市計畫系主任閻克勤（左）、清水國小校長周德知（左二）、系上副教授蔡宜穎（右）、兼任講師林詩雲（右二）今天率領學生邀請鄉親，18日一起來挑戰他們所打造的創意遊戲設施。（記者黃美珠攝）

2018-01-16 22:29

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣清水國小18日將有個特別的「教具體驗」，這是私立中華大學建築與都市計畫系大一師生，為清水國小70幾個孩童量身打造的。60名大學生透過一天觀察小學生活力滿滿的玩耍後，發揮貼心和創意，替這些弟弟、妹妹們打造環保、又貼近學校自然環境的遊戲空間，順便驗證自己學成了幾分，歡迎大家來體驗、幫這些大學生打分數兼打氣。

這些被稱為「教具」，實際是一個個遊戲設施或空間作品，統統出自中華大學建築與都市計畫系大一學生的發想和手作。10個成品的共通特色就是，都以環保素材或就地取材完成，創作盡量配合當地的環境特色。

例如只用報廢的腳踏車輪框、輪胎皮，就做成滿足小朋友喜歡刺激的彈跳設施「呼啦搖」。有的利用竹編技藝做成像是「簍」、卻也像繭一樣，同時讓人可以爬、可以鑽、更可以享受被抱抱，還能滿足自在在草地上打滾的心情，歡樂度就連旁觀者也被感染。

建築與都市計畫系系主任閻克勤說，這是他們大一必修課「建築設計1」的學習成果展。系上強調建築的設計要有「人味」，核心價值要關懷使用者的想望和所處的土地。

也因此，60個大學生利用2個月發想和製作，這些大孩子還特別抽出一天時間，跑到清水國小，就為了充分觀察小朋友們平時都怎麼玩耍？拿什麼玩耍？愛怎麼玩耍？果然他們的心血今天初步架設後，就獲得小學生們用此起彼落的笑聲做回報。

清水國小校長周德知說，這些作品也有小朋友的想法在內，他們對跟大哥哥、大姊姊們討論後真實呈現的東西充滿驚喜，個個都很想儘快嘗試體驗。

有趣的是，這個成果展最後的評比也將交由清水國小的師生們一起來，將票選出最受歡迎獎、最佳啟發獎及最佳造型獎，歡迎清水社區的家長們，18日也帶著其他小朋友來同歡。

相關影音