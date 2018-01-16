長億高中退休師無私付出 義務輔導、頒獎學金

2018-01-16 22:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立長億高中退休老師廖品眉、吳欣穎和在職老師陳錚潁等人，想激發學生的潛能，去年開始義務參與學校輔導室的「億力卓越」計畫，每週挑選英文、國文的文章、試題讓學生練習，再逐一批改，並犧牲午休的時間和學生面對面輔導，廖品眉甚至頒獎學金鼓勵，同學對於老師不求回報的付出都滿懷感謝，希望月底將登場的大學學測，能以好成績回報辛苦指導的老師。

長億高中輔導老師黃素珍說，去年下學期開始推動「億力卓越」計畫，挑選全校成績不錯有潛力的學生加強輔導，經徵詢退休老師後，原本教英文的廖品眉，教地球科學的吳欣穎都一口答應，因人力還是不夠，在職教國文的陳錚潁和數學的張敏琪也加入，讓計畫順利啟動。

黃素珍說，參與的老師自行尋找英文、國文等課外題型，並利用週2午休的時間，以面對面的方式進行討論，在老師的指導下，參與的10多名同學最近一次複習考，全國總排名平均進步達5800多名，成效相當明顯，廖品眉老師為鼓勵同學，還拿出退休禮金頒發獎學金，同學只要複習考進步，名列前茅都可領到。

去年2月退休的廖品眉老師說，在校教學時發現，學生都很認真，但若要和校外優秀的學生競爭，有時候就差了一點點，覺得有點可惜，以英文作文來說，同學常因「不敢、不熟」難以下筆，為了要提升同學寫作信心，每週要求他們寫一篇作文，逐一批改、訂正，給她們建議，並藉由試題練習提升英文字彙能力，很開心看到學生的進步。

在職的陳錚潁老師也說，學校是社區型高中，為了想讓認真、優秀的同學，能有更多的刺激才會加入輔導團隊，每週要求學生寫作文，還提供靈活的題型，希望藉此提升學生思考、組織的能力。

參與的高三黃瑋岱，最近一次複習考考出全校第1名，全國總排名也進步6千多名，他說因今年學測國文作文多了新題型，陳錚潁老師會找許多文章讓他們練習，從中提升思考和分析的能力；曾邦恩、范凱崴也說，在廖品眉老師指導下，英文作文能力大幅進步，很感謝老師們義務指導，希望學測能考出好成績回報老師的付出。