型男髮型師竟轉當車床黑手 原因是這個

原是髮型師的阿憲在機械業當黑手，找到職場新天地。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-01-16 22:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不是草莓族！八年級型男髮型師改行當黑手。25歲阿憲擔任美髮師兩年多，工時超過10小時，薪水卻約僅25K，覺得前途茫茫考慮轉換跑道，經就業中心職涯分析和媒合，選擇到科技公司當洗床黑手，學習一技之長，工作近1年，工時8小時且工作穩定，薪水加補助增加到3萬多，讓他滿意找到職場新方向。

阿憲外型清秀、打扮入時，出社會第一份正職工作從事美髮業，在髮廊當學徒，從打雜、洗頭、頭皮按摩到獨當一面的設計師，兩年多的學習後能獨立作業，但服務業工時長、休假不固定，月薪僅比新鮮人22K多一點，加上職涯、生活等考量，決定轉換跑道。

但阿憲卻不知道工作方向，不清楚自己的職業性向，對競爭力沒信心，求助勞動力發展署中彰投分署沙鹿就業中心，職涯諮詢人員李宜桓先為他進行性向、職涯分析，畢業於公立高職電子科的阿憲，對機械業不排斥，且身處於精密機械產業重鎮的台中，認為只要學得一技之長，只要肯做肯學，待遇也會隨著技術提升而改善，決定挑戰自己，從事車床工作、當黑手。

阿憲進入清水區展邦科技公司工作，從學徒做起到現在能獨當一面，薪水跟著漲，加上工職符合製程複雜、輪班或傳產等項目，沙鹿就業中心為他申請缺工就業獎助津貼，除了本薪，每個月還額外有5千至7千元補助，能領到1年半，對轉職初期幫助大，阿憲薪水有3萬多元。

阿憲說，車床工作粗重，但不必像做美髮時擔心每天來客數和排假的問題，工作和生活很踏實，現在適應良好，正常上下班，努力學一技之長；公司老闆娘也說，工廠悶熱吵雜，但阿憲適應好，不久要幫他加薪，肯定工作態度，也鼓勵年輕人加入製造業。

沙鹿就業中心主任簡淑茹表示，機械設備製造業平均每人每月薪資39.9K，是值得深造的「黑金」產業；她也說近年可能經濟不景氣，過年轉職潮不明顯，但是民眾對自己職涯不明確，可透過職涯諮詢找到事業第二春。