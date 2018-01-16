台灣周遭海域充滿塑膠 光泳池大小就多達78萬個

2018-01-16 15:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕我們生活的地方，儼然已被塑膠包圍，不僅海灘垃圾前幾名都跟塑膠有關，海裡也充斥微塑膠。綠色和平實際出海調查研究果今公布，小於0.5公分線狀、粒狀或是片狀的微塑膠廣布台灣海域，若以密度換算，等於在20公尺乘以50公尺的國際賽事游泳池裡，有多達78.8萬個微塑膠，且微塑膠越多之處，海洋生物聚集也越多，不禁令人擔憂微塑膠或其有毒物質是否已隨海鮮被民眾吃進肚子，綠色和平呼籲有關單位正視此一狀況。

過去綠色和平、荒野保護協會等就在淨灘時針對海灘垃圾做過統計，數量最多的前五名都跟塑膠有關，包括寶特瓶、塑膠袋、吸管、手搖杯等等，常遭海洋生物造成死亡。而去年底綠色和平又針對臺灣基隆與高屏沿海微塑膠分佈情況進行調查，證實許多小於0.5公分線狀、粒狀或是片狀的微塑膠已經存在於台灣海域。此次調查微塑膠數量最高為409個，若以奧運標準泳池體積換算，等於一個比賽泳池內就含有78萬8千個微塑膠。

目前台灣尚未有海洋微塑膠分布的相關研究調查，綠色和平於去年11月從基隆出海打撈微塑膠，十二月則由台南二仁溪出海處一路往南至琉球外海，共計打撈18個樣位。綠色和平說此次的調查數據為台灣第一筆海域微塑膠分布資料，未來可作為分析或比對微塑膠來源及污染密度的基礎資料。

綠色和平將打撈到的微塑膠就外觀與質地作基礎辨識分類，發現硬質塑膠和塑膠片占比最高。而硬質塑膠的種類較多元，包括聚乙烯（polyethylene, PE），聚丙烯（polypropylene, PP），聚氯乙烯（polyvinyl chloride, PVC），聚苯乙烯（polystyrene, PS）等，這些常用來作為食品包裝容器及餐具。

綠色和平也發現這些散落在海上的微塑膠容易與浮游生物聚集，導致國人常食用的魚類、貝類、蝦和生蠔等海洋生物誤食的機率大幅增加，使海鮮可能含有微塑膠及吸附如塑化劑的有毒物質，影響食安。綠色和平認為有關單位都沒有進行相關研究，更沒有看到相關規範制訂或預防措施，民眾「食」不安心，並呼籲有關單位應思考相關問題。