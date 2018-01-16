名師親手指導陶瓷彩繪 陶博首辦寒假課程

教學經驗豐富的彩繪師陳彩雲（右），親自教導學生陶藝彩繪。（記者邱書昱攝）

2018-01-16 14:53

〔記者邱書昱／新北報導〕鶯歌陶瓷博物館將於2月1日至3日首次舉辦「青少年駐地彩繪創作工坊」，特別邀請鶯歌專業彩繪師陳彩雲親自上陣教學，讓愛畫畫的青少年，從認識陶瓷、陶瓷裝飾到彩繪，實際動手繪製外更能體驗立體物件彩繪奧妙，同時也會拜訪駐村陶藝家並且共同創作。

這次的創作工作坊主要是以國小五年級至高中職學生為主，並且請到擅長青花彩繪的鶯歌知名彩繪師陳彩雲，個性開朗、活潑的陳彩雲教學經驗豐富，曾在社區大學、學校皆有受邀擔任講師，很受學生愛戴，目前除了從事教學工作外，也於全台各地舉辦展覽，也曾獲得許多陶藝競賽獎項。

陶博館長吳秀慈表示，今年陶博館第一次推出特別為學生規劃進階版的專業彩繪課程，希望給予有興趣的學生進修，目前第一堂課以陶瓷彩繪為主題，未來將陸續安排各種專業內容，期待有志往陶藝界發展的學生能在陶博館習得相關技術。

青少年駐地彩繪創作工坊課程即日起開放報名至1月26日止，報名專線02-8677-2727轉710、711，費用為每人2,500元，名額僅有20位額滿為止，詳細課程內容可上陶博館官方網站查詢。