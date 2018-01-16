勞工學苑秀成果 優質課程幸福休閒

南市勞工學苑將於20日舉辦成果發表會，除學員動靜態展演，還有免費命理諮詢、春聯DIY等，首次加入勞工學苑LINE@贈送精美禮品，邀請勞工朋友共襄盛舉。（記者王涵平攝）

2018-01-16 14:46

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工學苑將於20日舉辦成果發表會，除學員動靜態展演，還有免費命理諮詢、春聯DIY等，首次加入勞工學苑LINE@贈送精美禮品，邀請勞工朋友共襄盛舉。

南市勞工局長王鑫基表示，勞工學苑為南市南門勞工育樂中心重點業務之一，除了舉辦一系列以休閒、幸福感為特色的課程，為了強化並推廣學習成果，每年舉辦成果發表會，為提升辦訓品質，自100年起即導入TTQS，並且每年固定參加評核，迄今已經累積4金2銀的優異成績，同時也是全國唯一TTQS 4連金的勞工育樂中心。

今日記者會邀請肚皮舞班的老師與學員，現場表演舞蹈；學員王麗雲表示，參加勞工學苑課程後，不僅平日有正當的休閒活動，也結交許多好朋友；受益最多是透過肚皮舞輕鬆愉悅的舞步，甦醒沉睡的身體細胞，改善原本僵硬的肢體動作，更因此提升體適能，讓自己越來越年輕了，在老師的耐心教導以及同學相互鼓勵打氣之下，更充滿青春活力、自信心及幸福感。

成果展當天有木藝玩家班、手工皂DIY班、實用布藝班、纏花工藝班等各訓練班之學員所提供的作品做靜態展示，內容多元而豐富。勞工學苑開設系列課程及假日單堂課程，以生活平衡、親子同樂、典範傳承為核心類別，即日起課程招生中，洽詢專線06-2150174轉117。