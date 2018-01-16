守護正宗麻豆文旦 農會與農民攜手提升品質

麻豆區農會今日舉辦產銷履歷成果發表與提升文旦品質活動，表揚模範農民，農會總幹事孫慈敏強調與各界攜手守護麻豆文旦。（記者王涵平攝）

2018-01-16 14:31

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆區農會今日舉辦產銷履歷成果發表與提升文旦品質活動，農會總幹事孫慈敏表示，沒有農民，就沒有農會；沒有文旦，麻豆就沒了歷史傳承的驕傲。

麻豆區農會表示，文旦是柚子品種之一，《漳州府志》「柚最佳者曰文旦，出長泰縣，色白，味清香，風韻耐人。」全台歷史最悠久、最有名的文旦產區首推台南麻豆，幾乎無人不知、無人不曉。

隨著麻豆地區之外的麻豆文旦種植面積越多，甚至有不肖業者冒名麻豆文旦高價圖利，麻豆區農會表示，配合農委會推動農產品產銷履歷制度，一般消費者要買「正宗麻豆產地」的麻豆文旦，只要認明「產銷履歷」及「產地標章」雙重身份認證，就能買到「正宗麻豆文旦」。可避免購買到非麻豆產地的麻豆文旦，藉此也保障麻豆區文旦農民的權益。

孫慈敏表示，2018年將開始舉辦一系列的麻豆文旦產業活動：3月柚花飄香時節，舉辦麻豆柚花季，邀請遊客到產地賞花、聽音樂、吃柚香大餐；8月文旦產季，特地帶著農民移師消費地辦理行銷展售會。

今日成果發表會同時表揚模範農民，孫慈敏表示，感謝農民的辛苦，彰顯農民的榮耀，未來將更用心傳承老農經驗，結合青農創新，為麻豆農會再創高峰。