試辦「私幼公立化」 台南私幼反彈要求局長下台

幼教業者群情激憤，與南市不分黨派議員一起齊吼，「陳修平下台！」（記者蔡文居攝）

2018-01-16 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府日前宣布2月試辦「私幼公立化」，只繳代辦費2萬2920元即可上私幼，預計8月全面開放申請。不過該措施，私幼業者並不領情，今天出席市議會一場座談會，業者群情激憤，與南市不分黨派議員一起齊吼，「陳修平（教育局長）下台！」

台南市議會教育委員今天召開「私幼公立化」座談會，由教育委員會召集人李文正主持，包括市議員蔡旺詮、曾培雅、莊玉珠，以及呂維胤助理等不同黨派議員出席。會中並做出結論，要求教育局在沒有共識之下，不能實施。如果教育局一意孤行，教育委員會將全面凍結教育局明年度預算，並要求教育局長陳修平下台。

南市「私幼公立化」政策經費共11億餘元，去年市議會通過該筆預算時，大會曾做出附帶決議，要求捐助私校的經費，應平均分配合補助給2至4歲就讀私幼的孩童，而且教育局須訂定實施計畫送經議會同意後始得動支。

李文正等議員質疑教育局長陳修平卻一意孤行，這將會是幼兒教育的一大災難。

李文正等人說，南市私立幼兒園約300多所，但最後僅5、60所獲補助，只有約1/4而已，這公平性何在？在僧多粥少下，一定天下大亂。

台南市幼托教育創新協會總幹事業者王銘怘等業者說，這政策牽扯業者的生存空間，教育局對他們的訴求不理睬，也不溝通，也從未和業者坐下來談。他質疑說，政府有詳細評估嗎？先試行的偏鄉業者意願又如何？教育局長根本不願與大家溝通。

幼教業者要求政府應尊重市場機制，不要擾亂市場。錢應花在刀口上，如要公幼化，那就全面實施，而非只是其中一小部分。

教育局科長許婉馨則表示，試辦將針對偏鄉7區13所私幼，和4所非營利幼兒園共17所先行試辦，8月則全面開放業者提出申請。大家擔心的評選機制，會依符合幼教法、評鑑通過等基本要件進行評選，一定會力求公平來評選，實施計畫預計1月底前會送交議會。

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