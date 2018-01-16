澎湖消防節慶祝別出心裁 8公斤????魠當摸彩獎品

2018-01-16 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局今年慶祝消防節，相當別出心裁，除了邀請縣長陳光復、議長劉陳昭玲，實際搭乘新購雲梯車拋彩帶外，晚間餐敘救難大隊更致贈「白金」8公斤????魠當摸彩禮，義消總隊長蔡守己則致贈50吋液晶電視。

經常「水裡來、火裡去」的消防弟兄，化身為人間活菩薩救苦救難，在119消防節前夕，澎湖縣政府消防局提前舉辦慶祝活動，上午在消防局6樓舉行慶祝大會，由局長葉天恭主持，並由縣長陳光復頒獎表揚內政部消防署鳳凰獎楷模：消防楷模-楊宏緯、義消楷模-李先寧等人，議員陳慧玲、黃春燕等人到場觀禮。

慶祝大會後旋即舉行新購雲梯車啟鑰儀式，澎湖縣政府消防局現有32公尺雲梯車，已使用長達22年，車體老舊、雲梯高壓油管漏油，不符合現代澎湖大樓愈建愈高的救災趨勢，因此斥資2300餘萬元購入新型雲梯車1輛，由縣長陳光復啟鑰，並與議長劉陳昭玲搭乘雲梯車實際體驗拋灑彩帶，了解消防人員救災辛勞。

晚間澎湖縣義消總隊為犒賞打火弟兄平日辛勞，在馬公市西衛里活動中心舉行聯誼餐會，總隊長蔡守己率先捐出50吋液晶電視為摸彩首獎，而救難大隊也集資購買8公斤土〈加魚字旁〉魠為獎品，由於????魠是澎湖人的黑金，愈近農曆年節愈貴，以每公斤逾千元計算，價值超過萬元以上。