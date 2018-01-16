來台13年閉門隔絕外界 越南新娘終於歸化台灣

中市大肚戶所花了近兩年，結合各方資源，協助一位精障的越南新住民完成歸化我國籍。（記者蘇金鳳攝）

2018-01-16 13:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕嫁來台已13年越南新住民小映，有輕微精障，對台灣一直不了解，也不懂台灣語言，至今都未取得身份證，中市大肚戶所花了近2年時間，結合各資源安排小映上課，取得82小時學習時數證明，大肚戶所更到宅服務，受理歸化國籍申請，將可如願成為中華民國國籍。

小映是一名越南新住民，先生從事計程車業，來台已逾13年，因有輕微精障，不喜歡與街坊鄰居互動，不看電視，經常閉鎖門內與外界隔絕，中文能力及人際關係不佳，與先生溝通經常處在不良情況，目前育有3名尚在求學階段的子女，是低收入戶。

新住民團體艾馨婦女協進會於105年9月轉介，表示小映的家人希望參加歸化國籍能力測驗，以便進行後續辦理取得國民身分證，藉以改善家庭經濟。

大肚區事務所主任江銀山在了解小映的處境後，便派戶所與移民署第一服務站人員及社工前往住處採個別輔導方式。

但透過模擬問題後發現，小映因有輕微精障，對於外界資訊及台灣社會時事一無所知，無法經由戶政事務所到府服務口試取得基本語言能力認證，因此建議小映可以參加學校補習教育取得72小時以上證明，以符合歸化國籍條件。

戶所同時與該中心社工結合移民署第一服務站資源，輔導小映至大肚國小參加補習教育，並於已於去年11月底順利取得82小時學習時數證明。

大肚戶所在得知小映已取得證明，便於去年12月20日通報移民署第一服務站並結合該站行動列車，攜帶戶政所的行動機具至小映家中受理歸化國籍申請。

目前已將申請送往內政部，大肚戶所表示，小映應可歸化中華民國國籍，只要在一年內放棄越南國籍，就可取得我國身份證。

小映的先生非常感謝大肚區戶政事務所及移民署給予的協助，並表示妻子如能順利取得我國國籍，將來的生活能有所改善。

江銀山表示，能夠結合移民署、新住民中心及艾馨婦女協進會等相關照服機構，完成新住民歸化國籍心願令人感到相當開心，也呼籲新住民在歸化國籍取得過程當中發生困難的時候，可以向戶政事務所求助，戶政所會結合社會資源提供妥善的服務，歡迎新住民多加利用。