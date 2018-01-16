不用翻譯機 大台南公車APP英日語都可通

大台南公車APP有英日語版，方便外國朋友運用。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-16 13:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推廣公共運輸，在現有的中文版大台南公車APP基礎上，推出英、日文版本的大台南公車APP，降低外籍遊客因語文而搭乘不便的問題，只要在智慧型手機輸入關鍵字「大台南公車」、或「Tainan City Bus」即可下載使用，依照使用者的語系直接呈現英文或日文，非常方便。

交通局並表示，目前也輔導客運業者將公車內的路線圖、下車鈴及緊急標示等標語全面雙語化，鼓勵公車駕駛長學習英文會話，為大台南營造友善的公共運輸環境。

交通局局長林炎成表示，來台南旅遊的外籍觀光客多能以英文溝通，且英文為國際語言，日籍人士來台南洽公、旅遊人數也日益增多，為讓外籍朋友在台南輕鬆自在享受台南人文風采、體驗古都慢活文化之美，將民眾最常使用的網站與大台南公車APP查詢升級，並擴增英日文版本。

林炎成表示，南市公車路網與候車設施建置已相當健全，結合4G智慧城市計畫所密集佈設的4G Wi-Fi熱點，已形成一套完整且友善的網路環境，不管是在地居民或外來遊客，都可在站位候車或搭乘公車時免費使用網路，掌握即時公車資訊，新增的英日文版本網站與大台南公車APP，不僅減語言隔閡，更展現台南推動公共運輸與城市觀光的親和力。

公共運輸處處長呂獎慧表示，搭配大台南公車APP升級，已完成開發的QRCODE虛擬雙語智慧站牌，同步增加日文版，提供中、英、日3語服務，並在APP版面及功能操作加以優化，民眾查詢更便捷快速。