串連愛與希望 華南小書屋動土

2018-01-16 13:02

（記者林國賢／雲林報導〕華南小書屋今天熱鬧舉辦動土典禮，預計2個月後完工啟用；華南實小校長陳清圳表示，小書屋以咖啡產業為主，結合小農市集讓學校與社區緊密結合，讓實驗教育往前跨出一步，點燃偏鄉希望之火。

逢甲大學建築系、建築系校友會及台灣善的力量，為協助偏鄉及弱勢的小朋友們提昇競爭力，發願建造100座小書屋，透過知識的力量，協助小朋友，華南小書屋是這項計畫第8座，同時催生位於樟湖國小的第10座小書屋。

今天上午動工典禮，華南社區居民用辦喜事的心情，準備了手工湯圓與來賓們一同歡慶，期待小樹屋未來結合在地產業、文化，並串聯學校與社區的連結。

華南實小校長陳清圳表示，去年華南、樟湖的小朋友一起到泰北參加第7座小書屋啟動典禮，體驗原本種植生產鴉片為主的春北嗄左村如何轉型種植咖啡，小朋友也把在學校習得咖啡技術與當地居民分享，體經小書屋如何帶動當地醫療、產業計畫。

陳清圳說，華南小書屋未來也會扮演串連社區產業、文化發展角色，提升偏鄉及弱勢的小朋友們提昇競爭力，小書屋不僅緊握學校與社區的希望，更肩負未來台灣與國際書屋的連結，讓書屋的故事流傳未來。

陳清圳說，華南實小認購500磅泰北AKA豆子，透過義賣挹注書屋系統，讓學校的醫療、弱勢家庭得以照顧。