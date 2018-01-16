竹縣美術協會藝術家獻愛 義賣捐寧園照護費

公辦民營的寧園安養院，逾4分之3住民為低收及中低收入戶，長期需要社會資源的協助。（記者廖雪茹攝）

2018-01-16 12:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公辦民營的寧園安養院，逾4分之3住民為低收及中低收入戶，長期需要社會資源的協助；新竹縣美術協會20名愛心藝術家合力提供32幅作品義賣，義賣所得的5成將贈予寧園，作為貧困失智住民的照護費用。

由衛生福利部社會及家庭署委託天主教會新竹教區辦理的寧園安養院，成立已21年，是全台首座公辦民營的失智照護機構，服務對象以失智症為主，並附設慢性精神疾病及臥床照護者，現有住民225人，另也提供社區獨居長者送餐服務。

寧園安養院院長段雷表示，該院服務對象主要由政府轉介，75%以上為經濟弱勢家庭。新竹縣美術協會繼102年參與公益義賣，現任理事長彭鴻欽在歲末寒冬之際，再度邀請逾20位藝術家一同捐獻作品義賣，希望為寧園住民送暖。

彭鴻欽說，經多次訪視寧園，發現照護失智症患者所需經費負擔，比一般安養機構高很多；尤其近年經濟不景氣，愛心捐贈短少，院方面臨了沉重的經濟壓力，因此他邀請社會大眾共襄盛舉！參與的藝術家有楊銀釵、余秀雄、江隆芳、錢文屘、朱錦城和彭鴻欽等。

段雷說，美術協會的義賣活動，除了5成補貼畫家及美術協會成本費用，另外5成將捐贈寧園。院方將在元月27日舉辦愛心餐會暨義賣活動，義賣作品也可上寧園安養院官網查看，歡迎大家踴躍認購，一同關懷失智照護！

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新竹縣美術協會理事長彭鴻欽在歲末寒冬之際，邀請逾20位藝術家一同捐獻作品義賣，希望為寧園住民送暖。 （記者廖雪茹攝）

新竹藝術家楊銀釵經常捐畫投入公益活動，幫助社福機構。（記者廖雪茹攝）

新竹縣美術協會愛心藝術家合力提供32幅作品義賣，義賣所得的5成將贈予寧園安養院，作為貧困失智住民的照護費用。 （記者廖雪茹攝）