搭郵輪「惡夢」啟航？ 遊客怨：排3小時才搭上接駁救生艇…

歌詩達郵輪幸運號旅客１６日船靠泊基隆港，跟媒體投訴，業者未按行程走，接駁的救生艇讓遊客等太久。（記者俞肇福攝）

2018-01-16 12:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港今天傳出歌詩達郵輪幸運號旅客向媒體投訴，天氣很好卻未按約定行程靠泊宮古島，原只停1天的石垣島，變成停2天，要搭接駁的救生艇大排長龍，民眾等了3、4個小時，氣得大罵以後再也不搭這家郵輪。

歌詩達郵輪幸運號針對無法停靠宮古島，業者只發給旅客通知單，說明原因及處理方式，指「全體乘客的安全是我們首要的考量」，由於宮古島受到惡劣天氣影響，宮古島停靠計畫取消，改停留石垣島附近海域；對於造成旅客不便，郵輪公司深表歉意，提供每位乘客50元美金，在船上折抵消費。

陳小姐說，郵輪廣告說搭郵輪輕鬆度假，結果上船後竟然是惡夢的開始，宮古島沒去成，改去石垣島，結果用船上救生艇當接駁船，遊客大排長龍，等了3個多小時，好不容易到石垣島，才停留2、3小時，又要回到船上，這哪叫石垣島一日遊，只看到紅綠燈跟車輛，哪裡都沒玩到。

船務代理公司人員對於遊客抱怨表示，他們只是代理船務，沒有辦法回應；據銷售郵輪行程的旅行社人員表示，對於宮古島行程取消，歌詩達郵輪幸運號已利用書面通知遊客原因及處理方式，的確是因為天氣因素，船方以安全為考量，不少人都已接受，把50元美金買伴手禮花光；但還是有旅客，對於請假出國搭遊輪，卻是敗興而歸難以接受，氣急敗壞抱怨連連。