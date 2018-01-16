沒申請使用標章！ 宜縣府：溫泉水不賣綠舞和山多利了！

2018-01-16 12:39

［記者簡惠茹／宜蘭報導］斥資22億打造的綠舞日式庭園飯店，以及礁溪知名山多利飯店，一年花7萬元向縣府買1700多公噸溫泉水，卻沒有申請溫泉使用標章，議員批消費者權益不受保障，水裡混了什麼都不知道，議會去年也刪除溫泉水申購預算，代理縣長陳金德今天宣布，即日起縣府停止販售，嚴格管理現有溫泉使用。

宜蘭縣政府從104年試辦清水地熱地區溫泉取供，並在去年1月26日正式公告受理溫泉原水申購，以每公噸40元販售，賣給設址在宜蘭縣內的合法旅宿業者。但是宜蘭縣議會審議107年度縣府公共造產基金刪除「溫泉取供銷貨收入」16萬元。

議員林成功說，販賣溫泉水又沒有申請溫泉標章，對消費者相當不保障，違反公平正義，兩家業者一年才花7萬元買水，業者可以靠溫泉加值飯店，但是不是純溫泉消費者也不知道。

民政處指出，開始販售溫泉原水後，去年共有兩家飯店向縣府申購，分別是山多利飯店和綠舞飯店，山多利申購數量為2000公噸，實際取貨量為182.73公噸，綠舞店分兩次各申請1500公噸，4月份取完1500公噸，11月底則只有取用157.02公噸。

但是兩家業者雖然向縣府申購溫泉原水，經查業者都沒有向縣府提出溫泉標章申請。工旅處指出，所有溫泉使用業者，若以溫泉作為觀光遊憩休閒目的使用，一定要申請溫泉標章，否則會按照溫泉法規定罰1到5萬元，並且連續開罰，會再調查相關事實證據，兩家業者當初是否有對外以溫泉招攬旅客，停止販售溫泉水後，如果業者繼續以溫泉作為觀光遊憩目的對外營業也會開罰。

工旅處指出，溫泉標章一次有效期限是3年，縣內取得標章的旅宿業者共127家，還有6家沒有取得，工旅處會加強輔導。

消保官王雅琳表示，目前初步從網路上查看，兩家飯店目前都沒有使用「溫泉」字眼在網路上宣傳，本年度會結合環保局、衛生局等單位，針對溫泉取供的旅館，進行不定期稽查。

「即日起停售供應，106年公告也廢止。」代理縣長陳金德表示，公共造產事業在清水地熱，載運路途遙遠成本高，議會也刪除預算，縣府決定停止販售，溫泉在宜蘭是寶貴豐沛的資源，縣府針對全縣水脈也會進行調查，建立宜蘭縣溫泉地圖加以開發，現有溫泉使用嚴格管理，是否有超抽或偷抽問題，讓溫泉合理永續使用。