調查》逢甲商圈無人機台 夾娃娃機最夯

逢甲調查，逢甲商圈無人機台，夾娃娃機最夯。（圖：逢甲大學提供）

2018-01-16 12:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕時下無人機台日新月益，無人機台有多熱門？逢甲大學統計系在人潮多的逢甲商圈調查，約有66.2%的消費者曾經使用過無人機台；以夾娃娃機最夯，有56.9%用過，平均金額在100元以下最多，占68.2%。

逢甲大學統計系在去年12月前進逢甲商圈共發放1350份問卷，回收1324份有效問卷。

其中無人機台偏好調查中，約有66.2%的消費者曾經使用過無人機台；在曾經使用過的無人機台機種的複選題中，依次以夾娃娃機（56.9%）、扭蛋機台（40.0 %）、飲料販賣機（29.3%）及百元機台（22.9%）占較高的比例，而食品販賣機的比例僅有12.2%。

再進一步詢問最常使用的無人機台機種，以夾娃娃機最高（56.9%），次為飲料販賣機（20.9%），而扭蛋機僅占18.7%。

調查詢問曾使用無人機台者，有66.1%使用者是因娛樂性，比例最高，次為基於好奇及便利性高分別占39.3%及33.6%，另有10.4%跟隨流行，有9.7%的消費者甚至會欲罷不能。

但使用無人機台消費的天數，以一天（不含）以下占55.1%，1至2天者占20.3%，3至4天的僅占7.4%，5天以上者也有17.2%的比例。

逢甲統計系指出，受訪者中約有50.7%曾在逢甲商圈使用過無人機台，每次消費的平均金額在100元以下最多，占68.2%，101至300元者占27.0%，301至500元者占2.4%，501元以上者占2.4%，顯示無人機台的商機。