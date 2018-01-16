高雄21日停水12小時 影響11區1萬7400戶

2018-01-16 12:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司配合台電工程辦理停水，將於1月21日8時至晚間8時停水12小時，影響11區1萬7400戶用水，呼籲民眾儲水備用。

台水公司第七區管理處表示，配合台電進行69KV仁大至長庚線間隔器弱點改善工程，將於1月21日（週日）8時至晚間8時停水，總計停水12小時（含復水4小時）。

水公司指出，停水區域鳳山區忠孝、新武、忠義、中和、文德、武慶、武漢、新強里高速公路以西，長庚醫院、圓山飯店、正修科技大學、文山綜合高中、宿舍一、二、三村；左營區莒光、光輝里，前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞岡、瑞西里；楠梓區和昌、慶昌、興昌、隆昌、大昌、秀昌里；鳥松區大華、夢裡、鳥松、坔埔里的鳥松國中一帶。

水公司說，三民區民族路以東（含高醫、博惠里、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武里、本元、本安、本上、本揚、本文里、本和、本館、灣復、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里），停水戶數總計9400戶。

水公司表示，水壓降低戶數8千戶，水壓降低區域是左營、苓雅、鹽埕、新興、鼓山區，鳳山區（協和、文衡里、赤山地區）、仁武區（含仁武工業區）、大社區（含大社工業區）、楠梓區（含楠梓工業區）。

水公司說，三民區民族路以西（鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、達明、達德、達仁、達勇里、民享、精華、十美里、十全、立德里、立誠、立業、德北、港北、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、九如、川東、豐裕、力行、裕民里）