黑手變鸚鵡專家 全因5年前小鸚鵡跳上安全帽…

凱克鸚鵡是活潑，好奇又有趣的品種，模樣滑稽有趣，每對售價高達2萬元。（新北市政府動物保護防疫處提供）

2018-01-16 12:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕杜絕禽流感，新北市政府動物保護防疫處除對禽場進行監測，去年11月起陸續對新北6間觀賞鳥繁殖場進行檢測工作，以確保防疫無漏洞。其中新莊區業者羅光位最近將外銷高價的凱克鸚鵡（學名：Pionites）到中國，依法須取得輸出檢疫證明，動保處對各項消毒防疫工作不敢馬虎，現檢測結果為陰性，將可順利外銷。

羅光位說，自己原本開摩托車店，5年前店裡安全帽上突然出現1隻凱克鸚鵡，不太會飛，像小猴子邊跳邊走，模樣極為滑稽有趣，由於附近並無鳥店，招領許久也無人認領，覺得這種鳥「真是太可愛了」，索性鑽研觀賞鳥飼養及繁殖管理，開始投入飼養工作。

羅光位除飼養凱克鸚鵡，也飼養和尚鸚鵡、非洲灰鸚鵡和愛情鳥，原只在國內鳥店販賣，2年前開始接受國外訂單。

動保處表示，新北登記在案的輸出觀賞鳥繁殖場共有6間，去年血清監測結果皆為陰性，這些繁殖場除在國內販售外也外銷中國和歐美國家，但國際禽流感疫情嚴峻，在外銷前各國都要求出無禽流感病毒等特定病原的證明，以杜絕傳染病藉此傳播。