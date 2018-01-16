台師大攜手許勝雄 設控股公司推師生創業

2018-01-16 12:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學找到校友挹注資金，今天宣布成立「台師大新創控股公司」，由金仁寶集團董事長許勝雄擔綱新公司董事長，首波預計2億元規模來扶植1到3個校內師生團隊，將研發轉為新創公司，盼扶植出台版「獨角獸企業」。

台師大校長張國恩表示，早期師大培養師資，如今要轉型成跨域整合型大學，重視產業需求下，強調科技升級與運用，認為只有運用才能使台灣電子、資訊工業有蓬勃發展機會，控股公司將採師生創業、跨界整合、跨國跨境、社會責任等模式來推動。

新公司董事長由台師大校友、金仁寶集團董事長許勝雄擔綱，他說，學校是學術研發體系，面對市場、銷售等比不上企業，如今雙方結合，可把老師、學生的研發成果真正商品化，控股公司初期會鎖定真正有價值效益的案子，未來壯大後再轉變成「天使基金」概念，後續培育更多新創思維。

許勝雄說，台灣過去常引以自豪，創造經濟奇蹟、列亞洲四小龍之首，但因外部環境、國際競爭後，使台灣在創意、產業創新的道路相對走得慢，電子商務、人工智慧、政府法令等培育機制在這兩三年都較弱，其他國家紛紛有大型的「獨角獸」（新創寡占公司）能量展現，不期待現在平地起高樓，希望投入學校助新創，產生更多回饋。

台師大研發長吳朝榮表示，該公司透過經濟部申請成立，學校佔股四成九為最大，其他股東由校友登支持，許勝雄佔股次之，首波規模預計2年投入3億元，以控股公司經營角度，設投資審查委員會，看校內師生的新創案子，打算先期助1到3個團隊成立子公司，最快今年就可成立。

台師大控股公司的股東，除學校外，另包含金寶電子、昱晶能源科技、威潤科技、秀波集團、南一書局、承德油脂、台灣美耐皿及育達科技大學董事長王育文等，但吳朝榮表示，控股公司暫無上市上櫃打算，不以營利為業，收益要回歸師生，幫助青年新創。