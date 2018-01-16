中市汰換罐頭塑膠遊具 磨石子滑梯重回公園

建設局汰換罐頭遊具，改設沙坑及磨石子溜滑梯。（記者張菁雅翻攝）

2018-01-16 11:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市共有524座公園，其中設有兒童遊戲區約370座，過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施。為促進小朋友感覺統合，減少環境賀爾蒙的疑慮，建設局推動兩波公園遊具改造計畫，第一波已完成改善6座公園，改善中有8座，另2座在設計中；第二波將改善15座公園，並將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施，讓公園變得更友善而有趣。

建設局長黃玉霖表示，罐頭遊具對促進小朋友想像力、探索體驗及感覺統合效果有限，在健康上也有環境賀爾蒙的疑慮，為讓公園遊戲設施更友善，市府逐步汰換罐頭遊具，移除塑膠溜滑梯，打造傳統的磨石子滑梯，包括北屯區仁和廣福公園、廍興公園、西屯區惠民公園等6座溜滑梯均已完成改善；而文心森林公園、豐樂公園、花博葫蘆墩公園、中央公園等10座台中市亮點公園，也同步進行汰除罐頭遊具工程，新增感官設施。

黃玉霖指出，汰換罐頭遊具計畫受到市民肯定，今年接續啟動第二波公園改造計畫，汰換小型公園或休閒空間的塑膠溜滑梯、地墊等，改設沙坑及磨石子溜滑梯等更天然的材質，規劃與大自然相容的兒童遊戲場環境，進行十二感官改造計畫。

他也說，這兩波汰換塑膠遊具計畫共改善台中市31座公園，陸續完工後，可讓公園環境更能寓教於樂，部分公園更將新增跑酷、滑板等極限設施，讓公園設施更有趣、更具挑戰性。