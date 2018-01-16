看過來！ 春節前台南連3場徵才、釋逾400職缺

2018-01-16 11:57

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆年前，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將於1月18日、25日、26日連辦3場「吠吠揚揚迎薪春」徵才活動，有20家以上優良廠商釋出逾400個以上職缺，徵才地點分別在南市安南區、仁德區與東區，同時為早鳥民眾加油打氣、求職順利媒合，特別準備十犬十美─狗年祈福1元紅包贈送，送完為止。

首場徵才於18日（星期四）下午2點至4點在安南區東和里活動中心（長和路1段805號），有山亞實業、展立光學、其美精密工業、瓏豐水產、家屋生活企業社、美帥化學、日揚科技7家公司，釋出作業員、守衛員、倉管助理、技術員、射出技師、工程師、司機、外場服務員、行政助理、直播小幫手、養殖員、船長、管家等職缺逾100個。

第2場於25日（星期四）上午9點30分至12點在仁德區仁德里活動中心（文心路138號），有伊頓飛瑞慕品、番王伯水果蜜餞行、欣南天然氣、塔木德商務飯店、廣吉食品、坤慶實業、富信大飯店（台南分公司）、夏都安平城旅、豐盟企業、台南紡織、統一實業等12家公司，預計釋出門市人員、包裝員、業務員、行政辦事員、工程人員、客務部主任/副主任、婚禮企劃師、西廚廚師、客服/房務人員、機台操作員、大（小）貨車司機、工務部技術員、品管檢驗人員、堆高機操作員、CNC車床、資訊儲備幹部、電機人員、化工人員、機械維修員、技術人員、洗碗清潔、餐廳外場服務、寒假工讀人員等逾250個工作機會。

第3場於26日（星期五）下午1點30分至3點30分在台南就業中心（東區衛民街19號），有王品集團（乍牛-炸牛排、石二鍋）、幻蜜拉夢餐飲國際、三商家購公司（美廉社）等3家公司，預計釋出儲備店長（店經理）、幹部、客服員、計時員、廚房助理、廚助人員、兼職工讀計時人員等逾70個職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應年前轉職、前進職場的求職人，再加上寒假打工需求，中心請轄區企業釋放職缺，職缺種類眾多，符合不同需求，鼓勵求職朋友勇往「職」前，創造「薪」未來，洽詢電話06-2371218分機191或192。