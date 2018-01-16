文大校長遴選鬥不停 準校長嘆：不想捲入少數人的紛爭中

2018-01-16 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕文化大學校長爭奪戰，又有新進度。台科大特聘教授盧希鵬原定下月1日，就任文化大學新校長，卻傳出董事長張鏡湖不滿遴選結果，拒絕簽字背書，是否能如期上任，目前仍是未知數。對此，盧希鵬今上午也在臉書粉專「盧希鵬之襟虎書院」，撰寫近2000字長文，抒發個人感想。

盧希鵬表示，去文化大學，是「做事」而非「鬥爭」，「請多給文化大學一點陽光吧」。盧指出，明知文大鬥爭多，仍執意報名參選校長一職，是為了紀念父親，協助這間曾讓他「引以為榮」的學校，能「超越昔日光輝」。

盧希鵬提到，他給自己的期許，是6年內助校「成為台灣最好的私立大學」，使其能度過首波「少子化的洪水」；12年後將校提升為國際型大學，進而挺過「第二波更嚴厲的少子化洪流」，並於董事會上報告，獲得「八比零絕對性的支持」。

盧希鵬強調，文大在創辦人張其昀、董事長張鏡湖，以及歷任校長的努力下，成長為一所思想多元、人才輩出的「偉大的大學」，他將以此為基礎，帶領學校走出「眼前的亂象與挑戰」，以及發展未來，而非捲入少數人鬥爭的小圈圈中。

盧希鵬說，自己接獲他人提醒，有人企圖抹黑其假造論文，但盧澄清，「我的每篇論文，都是我自己或與共同作者的心血，這點我絕對有信心經得起學術倫理的考驗」。事後他也再度仔細核算既有著作，發現「有4篇（接受刊登與實際刊登）重複表列，6篇（如近日發表）遺漏未列，所以總加起來，我還少報了兩篇論文」。

盧希鵬感嘆，「這個社會，需要更正向的能量，而不是抹黑文化，這是我們的學校」，呼籲眾人能珍惜文大，給學校「多一點陽光」。