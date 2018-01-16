結束長達1週的好空氣 台南空品轉為紅害

2018-01-16 11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市結束超過1週的好空氣，今天空氣品質變差，台南、安南測站的空品指標（AQI）今天上午均為紅害等級，善化及新營則為橘色警戒。其中，台南站於上午11時轉為橘色警戒。

根據環保局的資料顯示，從去年秋冬迄今，南市不管是PM2.5（細懸浮微粒）濃度或是AQI指標都是創歷年來最佳紀錄。前幾天因中北部下雨明顯，上風處的污染物有效被雨水淨化而減少傳輸影響南市，本月7日起台南空品指標連續出現多良好等級。不過，今天起則開始轉差，安南區站於上午10點的空品指標為154，一度全國最高。