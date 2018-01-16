高雄春節計程車費率 2/11~20全天按錶加收50元

高雄市2月11至20日，計程車全天按錶加收50元。（記者葛祐豪攝）

2018-01-16 11:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局今天公布春節6天連假的交通疏運規劃，計程車費率將從2月11日0時起至2月20日24時，全天按錶加收50元。

高雄市交通局長陳勁甫指出，今年春節假期自2月15日（除夕）至2月20日（初五）合計6天，高雄市路邊及路外平面停車場（不含立體停車場、委外平面停車場），將從2月15日至18日，暫停收費4天。

至於民眾關心的春節計程車加價，今年是從2月11日0時起至2月20日24時止，全天按錶加收50元。

交通局指出，春節期間為改善西子灣與哈瑪星交通壅塞情形，除全天管制遊覽車進西子灣，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，也將實施管制，於2月16日至2月20日、每天11-17時管制燃油機車搭乘渡輪（但旗津居民機車、公務用機車、電動機車除外）。

春節連假期間，高雄市10大觀光景點（西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、旗山、美濃、澄清湖、義大世界）車多易壅塞，交通局分別擬訂交通管制方案，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

另有3個新啟用的觀光景點：崗山之眼、寶來溫泉、雙湖森林公園，交通局預估今年春節可能湧入大批遊客。

預計農曆年前開放的崗山之眼，因道路狹窄，僅開放接駁車及計程車上山，私人汽車僅能停在阿公店水庫或大莊公園，再搭免費接駁車上山，民眾也可在捷運南崗山站，搭乘共乘計程車前往。

去年底啟用的寶來溫泉公園，因附近有梅花季，春節開車前往，可能塞在車陣中。交通局已協調寶來國中開放停車，可容納100輛自小客，並呼籲民眾到捷運紅線高雄車站、左營站，搭乘8025六龜線前往。

雙湖森林公園則可搭乘明誠幹線紅33前往，開車的民眾，可停放到殯葬管理處停車場，約可容納600輛汽車。