寒假倒數！ 卑南國中教學生做超級保姆

寒假倒數，台東縣卑南國中推寒假營隊，要教學生如何做一個超級保姆。（圖由教育部提供）

2018-01-16 11:02

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學的學生們最期待的寒假將在1月25日來臨，台東縣卑南國中推出寒假營隊，要教學生如何做一個超級保姆！

教育部國民及學前教育署國中小組長武曉霞表示，為了增進國民中小學學生對職業與工作世界的認識，以及提供更多元的職業試探與興趣探索的機會，國教署協助各直轄市及縣市政府在適當的國中學校建置「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」。目前已完成16所中心建置，並規劃辦理寒假課程，提供轄內國中小學生參加，卑南國中即為一例。

台東縣卑南國中於1月27日辦理「我是小當家」寒假營隊，規劃結合台東特產的洛神及桑葚，帶學生們動手製作道地美食；另有「你說故事、我來聽」活動，透過認識繪本加小組分享話劇故事，且提供家政職群的體驗活動，教學生們如何做一個超級保姆。

而新北市樟樹國中與能仁家商合作設置多媒體動畫教室，預計在1月26日開辦動畫設計及家政車縫手作等相關課程，提供國小學生認識動畫角色繪製設計，以及各種家政剪裁縫製的相關課程，提供國小學生了解動畫設計及家政剪裁縫製的職業機會。

桃園市的楊明國中則和育達商職合作，為國小學生規劃電機電子及設計類群的課程，包括音樂盒設計製作及創意燈飾設計，預計在1月31日開課。嘉義縣新港國中於1月25日辦理2梯次2天的「當偶們同在一起」木偶的製作及演出活動，帶領國小學生認識木偶的製作及舞台上的演出，了解台上演出的職業世界。

武曉霞表示，國教署持續建置各縣市「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，106學年度將增加10所以上的示範中心，預計今年7月暑假規劃開辦100梯次以上的職探體驗活動，並將有3000個以上的名額提供國中小學生參加。