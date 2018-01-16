期末考驚現答錯扣41分的「送命題」 老師：考的是態度

期末考考卷上出了一題「態度題」，要求考生認出授課老師，並填上正確姓名，答對不給分，答錯扣41分，令學生直呼是：「送命題。」（圖擷自《微博》）

2018-01-16 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕寒假將至，學生在放假前還必須通過期末考週的磨練，中國一所學校在期末考考卷上出了一題「態度題」，要求你從這些人像中認出你本課程的授課老師，並填上正確姓名，答對不給分，答錯扣41分，令學生直呼是：「送命題。」

據中國《華西都市報》報導，昨（15日）四川文化傳媒職業學院思修課期末考，考卷上出現一題「態度題」，題目上列出7位老師的照片，問道：「是時候展現你們的真正實力了，快來認一認你們的思修課老師」，要求考生要認出自己授課老師，還必須在照片下填寫正確姓名，這題答對並不給分，但答錯將被扣41分，讓你期末考直接不及格。

這張考卷曝光後引發熱議，有考生直呼：「這簡直就是送命題，一不小心就不及格了」，有同學雖然認出老師，但卻寫錯授課老師名子，把老師名子「胡騰」，寫成「馬騰」、「胡疼」，擔心是否會被當掉重修；出題的胡騰老師表示，當然不可能整學期的課讓學生一題定生死，學期成績還是要綜合學生平時表現，期末考只佔總成績30%。

胡騰老師指出，第一次嘗試出這樣的態度題，測試同學們有沒有認真上課，還有看他們有沒有留心周圍的小事，培養他們注重細節的習慣，老師上課前一定會自我介紹，學校公佈欄也都會貼上老師的簡介與照片，「同學們只要認真上課多加留意，這道題就不會難。」