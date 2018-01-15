墾丁「雪崩」苦哈哈 四重溪溫泉逆勢爆發

2018-01-15 23:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年旅遊人次崩跌百萬，元旦連假商機持續慘兮兮，但同樣位在恆春半島的四重溪溫泉區，卻逆勢衝出優於往年兩成以上業績，商家都推崇完善溫泉公園及美麗夜景是大功臣，堪稱是「雪崩」中的一股暖流。

四重溪溫泉雖在日治時代號稱「四大名泉」之一，但多年來破舊的建築，沒落的街道及當地泡湯後無處可去的缺點，讓當地僅冬季略有人潮，業者始終羨慕的看著隔壁墾丁地區洶湧的觀光人潮，從沒想過竟有「痛擊」墾丁的時刻。

屏縣府近年導入日本風打造四重溪溫泉公園，搭配超大型公仔、神社參拜道、石燈籠、鳥居、泡腳池等設施，及安置藥師佛像，遊客在泡完湯後可以到溫泉公園參拜禮佛、浴佛祈福，讓心靈沉澱平靜；入夜後，溫泉公園點亮燈飾，佈滿旅服中心走廊的紫藤花光束、動態投影的櫻花瓣、觀景台互動式洋蔥圈感應燈飾及藍色光河，更成為欣賞夜景的好去處。

「完善的溫泉公園及氣氛營造，確實幫助四重溪起飛。」四重溪觀光發展會總幹事張正昇說，今年元旦的四重溪溫泉區，絲毫沒有感受「雪崩」慘況，整個溫泉區從早上到晚上，到處都擠滿人潮，溫泉公園泡腳池更是有如以往的墾丁大街般熱鬧。

屏縣府觀傳處長黃建嘉說，溫泉公園從前觀傳處長鄞鳳蘭持續投入經營至今，已經完整打造從白天到夜間的氛圍，今年增加大型溫泉公仔及夜景供民眾打卡拍照，在社群媒體及網路行銷上更有利，未來仍會持續造改善商圈，讓四重溪重回台灣四大名湯的榮耀。