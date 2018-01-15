墾丁旅遊人潮崩跌 淡季周末慘見無人沙灘

墾丁旅遊人潮崩跌，目前正值淡季，南灣沙灘周末上午竟出現完全無人的慘況。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-15 23:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區從去年上半年旅遊人次「雪崩」、滷味風波後，本以為元旦連假人潮會回溫，屏縣府更辦迎曙光活動拉抬，但元旦連假商機仍低迷，剛出爐的106年度墾丁旅遊人次更比105年再跌百萬以上，淡季周末甚至能看到空無一人的沙灘，「雪崩」似乎仍未見底。

根據墾管處墾丁國家公園遊客人次統計，去年（106年度）恆春半島各景點人次約430萬人次，比起前年550萬人次，崩跌120萬人次，比起103年度遊客高峰期的830萬人次，幾乎腰斬一半。

商機慘澹嚴重反應在農曆年前淡季，除了元旦連假商機及住房大減，農曆春節訂房至今也不理想，上週六（13日）白天的南灣海灘，甚至出現空無一人的難得景象，水上活動業者哀嚎大嘆「以往寒流都還有海邊散步的，今年怎麼那麼慘」！

對於遊客人次大量下滑，墾管處處長劉培東表示，「實際下滑人數不見得那麼多」，因為墾管處計算標準為鵝鑾鼻、貓鼻頭、佳樂水、海生館等傳統景點，連南灣都是以停車場車輛換算，都是多數台灣及港澳遊客玩膩、不會前往的景點，未來考慮以警方的交通流量統計，增加數值真實度。

但劉培東也提到，數字表面的旅遊人次雖減少，但深度的社區生態旅遊卻是上升狀態，輔導的9個社區去年參與旅遊人次從前年3萬攀升至4萬，今年將輔導東海岸九棚社區加入，增加更多結合當地特色的玩法拼生態觀光。

「保有自己的特色，才能營造不敗景點。」屏縣府觀傳處處長黃建嘉說，這一波的觀光衰退遍及全台景點，中國客減少確實是原因之一，但也凸顯過度倚重單一市場造成，此外全台景點、商圈「越來越像」失去特色，更讓遊客興趣缺缺。

黃建嘉說，以台灣人超愛去的日本，除了語言、服務非常到位，當地的產品特色不會為了某一個國家遊客做改變，例如日本當地拉麵口味永遠是那麼濃重（鹹）、溫泉就是堅持裸湯，不會迎合其他國家做大幅變更。

黃建嘉表示，目前車城後灣社區打造獨有咾咕鹽、鹽鹵豆腐，便值得墾丁及其他景點學習，屏縣府也將利用墾丁自然美景結合運動、落山風等方式，創造專屬於當地的活動或玩法，讓外界重新認識雪崩後的墾丁。