沿海鹽化土壤改良增產近3成 紅豆農年終笑呵呵

高雄區農業改良場長林景和向農民解釋生物炭的作用。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-15 23:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「有400台斤就要偷笑了！」屏東東港下廍里不少農民這幾年在裡作期改種紅豆，不過因土壤鹽化，產量不豐，高雄區農改場去年開始實驗以「生物炭」及「微生物肥料」種紅豆，除解決「豆未熟葉卻已枯黃」的問題，更成功讓產量提升10%到27%。

屏東沿海有土壤鹽化問題，部分區域甚至已成不利耕地，不過東港下廍里的大片農田1期以稻作為主，近年因不灑落葉劑的老鷹紅豆大受市場歡迎，許多稻農在2期稻作休耕之後，在俗稱的「裡作期」改種紅豆，但紅豆受土地鹽化影響產量不豐，高雄農改場去年試驗稻殼生物炭及微生物肥料施肥，成功減「鹽損」。

高雄區農業改良場副研究員張耀聰指出，東港下廍里土壤的鈣含量為3300PPM，鈉也比一般土壤高出不少，顯示鹽化情形，因鈣與鈉會排擠磷肥及鉀、矽肥被植株吸收的力，分別以微生物肥料及稻殼生物炭這個土壤改良資材施作，提升肥料肥力有效性。

「這輩子收成最好的一次！」參與實驗的紅豆農王瑞發指出，雖然「老鷹紅豆」因為友善環境，可以預期產量稍低，不過從慣行農法轉種老鷹紅豆後，每分地達400台斤已是非常用心在耕耘，但這在一般產區不過是最低收成標準，原因就是鹽化，現在改良後提昇到逾480台斤，讓農民笑呵呵。

張耀聰說，鹽化的土壤排擠植株吸收氮、磷、矽肥，也出現「紅豆還末熟就葉就黄化枯乾」情形，導致紅豆果實無法飽滿甚至熟成，產量不振，有鑑於此，去年9月開始在下廍地區以4區、共8點8分地作為實驗及對照地。

最後結果日前收割後出爐，引進稻殼生物炭配合微生物肥料的實驗區，每分產量達482台斤，僅灑溶磷菌微生物肥料的實驗區每分產量也有443台斤，而完全未改良的對照組，每分產量僅380台斤，產量提昇10％到27％不等。

張耀聰強調，生物炭的應用很廣，不過使用上仍需視來源及土壤理化性質和作物種類，但在已略有鹽化的紅豆田上，已能追上一般慣行農法也屬高標的單位產量。