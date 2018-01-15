小琉球3浬禁刺網已5年 這船違規5次遭譏「天天來！」

這艘漁船被查獲使用刺網在小琉球3海里內捕漁。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-15 22:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的琉球鄉被定位為生態島，近年海龜生態復育後馳名中外，當地漁會也自主發起3海里內禁刺網捕撈行為，經漁業署及屏東縣政府於102年公告實施，但實施逾5年，這艘漁船加上今天到該海域以刺網捕撈，算算剛好5次違規，漁民建議加重開罰。

屏東縣琉球鄉為復育漁源，週邊海域3海里內禁刺網捕撈，近來海洋生態保育有成，是全國少見有此禁令的區域，不過卻有艘高雄籍的漁船，時常大剌剌地進入用刺網捕漁，漁民日前就屢屢向洋巡隊反映有人違規，今天早上高雄洋巡隊於凌晨4時許獲報，疑該刺網區又有漁船違規作業。

高雄海巡隊表示，早上7時許，於小琉球西北約1.99海里的海域，發現該昇聖財號漁船違規捕撈，正在收網，立刻蒐證取締並查扣1箱漁獲，發現該船以「刺網」違規作業，並非全台3海里內皆禁的「拖網」，但因為在小琉球3海里內，仍屬屏東縣政府所公告的違規行為，函送裁罰。

「建議縣府嚴加處罰！」琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，小琉球漁源復育有成，但主要功能是為讓漁外溢的種源，絕非是讓人大舉捕撈的「收割地」，且該船常被本地漁民指稱「天天來」，且前幾次已加重裁罰，但好似罰不怕，據他所知加上今天已至少5次違規，漁民紛紛反映要針對無視法規的漁船吊照，以示重懲嚇阻。

記者電話詢問屏東縣海洋及漁業事務管理所，船名才說完官員馬上就認出「又是這艘船」，顯見前案累累，官員指出，該船確實已數度觸犯相關規定，去年12月（第4次）才又以刺網捕漁被取締，目前仍屬說明期間尚未開罰，今天的案件尚未接獲洋巡隊的公文，但若已是累犯或違規情節重大，縣府不排除建議漁業署吊銷該艘漁船的執照。