渣男背著女友到處約炮 還po她私密照到群組讓好友嘲笑

2018-01-15 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕比八點檔還要扯！一名女網友在臉書社團《爆料公社》分享自己與渣男之間的過程，男方又是劈腿、又是玩弄感情，還到處約炮，讓不少網友直呼渣男該死。最後原po終於要離開渣男時，對方竟然對她拳腳相向，行徑之惡劣，讓這名女網友痛徹心扉，希望藉由她的故事來警惕女生遠離渣男。

新北市汐止一名周姓女網友在與男友交往一年後就結婚。交往期間好幾次抓包男友多次與前女友有問題，每次抓包免不了就是一頓大吵，男方還會對原po動手動腳，但最後原po還是會軟下心來原諒男方。就在去年11月兩人有了孩子，男方決定娶她，還承諾不會再打她，原本以為結婚以後，幸福的日子終於要來了...。

但她得知了更扯的事，一名自稱老公的好友私訊截圖給她，表示她的老公在他們交往的期間，都會用戲謔的態度將他們之間的性生活、私密照貼到好友群組供大家嘲笑，在她面前稱她是寶貝，私底下卻在群組說她是「只限今天，晚上就提分手」的備胎、醜女。原po還從截圖上得知，老公到處約炮嫖妓，還會自拍炫耀，婚後照約不誤，讓原po心碎的是，群組裡的人表面上都當她是朋友，背地裡卻是無盡嘲諷，她只是渣男老公的「第77任炮友」。

原po還說她的老公表面正人君子，在別人面前都表現出愛老婆的形象，知道這些現實以後，「現在想起來真心寒」。當天晚上原po回家後就和老公攤牌，並提出離婚，沒想到渣男老公得知事跡敗露以後，反而惱羞成怒對當時懷有16週身孕的老婆大打出手。原po貼出驗傷單和傷口照片，自己被老公打到到處都是瘀青，斷牙、嘴破，到醫院縫了10幾針，她終於大澈大悟，她要離開這個男人。

原po最後感慨回想，其實有不少人試圖拉她出來，奉勸她別用情太深，但是過去被愛情矇了眼，一昧相信對方，拼命反省自己是不是哪裡不夠好，「會動手的人永遠都會繼續動手；會劈腿的人永遠都會繼續劈腿」。不少網友看了這麼扯的感情史也非常感嘆，「我已經找不到詞形容這渣男」、「看完都想哭了」、「加油！醒得晚總比被打死好！」