擁地下甬道、高射砲彈陣地 空軍三重一村擬OT？

歷史建築新北市空軍三重一村為全台第一座全村完整保存的眷村聚落，目前文化局正著手修復。（新北市政府文化局提供）

2018-01-15 22:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕歷史建築新北市空軍三重一村為全台第一座全村保存的眷村聚落，新北市政府文化局正著手修復並研擬招商，打造新北市眷村文化園區，而造型特殊、全台唯一的地下「甬道」將重見天日，成園區亮點。但反對民眾認為三重一村保存不易，不應全村委外營運，文化局則回應全案仍在可行性評估階段，將廣納各方意見進行規劃。

空軍三重一村鄰近淡水河堤防，位於三重正義南路64巷內，文化局今天舉辦「新北市歷史建築空軍三重一村營運移轉（OT）前置作業案公聽會」，主任秘書翁玉琴表示，修復空軍三重一村初估需1.2億經費，預計今年9月完成修復，最快今年7月招商。

新北市眷村文化協會成員董俊仁、新北市青年事務委員會張中模認為，民間社團與眷戶努力爭取保留的文化資產，應朝公共方向經營，千萬別全區OT成商業空間，可以部份空間促參委外、部分官方自營，像台中市審計新村、光復新村和台北市寶藏巖都是成功案例。

翁玉琴則回應，三重一村占地1.4公頃，每年光是清潔、保全就需要2百多萬元經費，還有園區硬體維護、樹木修剪和人事開銷等開支，因此公部門希望引進優秀廠商經營。

眷戶、將軍朱楚雲說，自己在三重一村居住將近半世紀，樂見公部門重視眷村，也期待不只是完成硬體修繕，更應該保存、發揚眷村文化。

翁玉琴說，園區將朝向推廣眷村文化、保存歷史建物、發展文創藝術和扶植青年創業方向規劃，4大主軸包括文化展示、住宿體驗、文化體驗和美食商店街等。

而市議員李倩萍、光輝里里長吳松春則表示，園區附近的光興停車場假日總大排長龍，認為應規劃停車空間因應人潮，對此，受邀出席的學者李乾朗則認為，基地鄰近捷運站，應鼓勵遊客搭乘大眾運輸，不僅能步行深入探訪，也較環保。

空軍三重一村昔為日軍高砲陣地，後經國防部興建為空軍眷舍，是研究二戰在台軍事遺構的重要地點。1996年《國軍老舊眷村改建條例》實施後被列為拆除地區，各界發起「三重市眷村文化園區營造運動」，2006年登錄為歷史建築，更是電視劇取景勝地。

文化局表示，除了修復年久失修的房舍，也將埋藏地底的防砲陣地舊址重新開放、用於防空避難、高射砲彈的甬道，軟體則規劃眷村保存故事記錄、電影播放等。