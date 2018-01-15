就地取採 石碇推廣傳統植物染

去年的研習課程中，透過老師指導，由認識植物染開始，逐漸學習到如何染布的技巧。（圖由新北市農業局提供）

2018-01-15 15:02

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市石碇烏塗社區推廣在地傳統技藝自然植物染，去年開辦了12堂研習課程，並且於烏塗社區活動中心2樓展現植物染的學習成果，包含各種獨特天然染色的布料及樣式，社區理事長王思婷希望，藉此發展社區文化產業，進而傳承在地文化的新樣貌。

石碇區氣候相當適合藍草生長，在早期是北台灣重要植物染區，其中的烏塗社區內，更有多種植物染原料，像是薯榔、七里香、月桃、相思樹等，為了保留社區的在地特色並傳承古早技藝，重現當地居民們過去利用植物染製作衣衫布料的情況。

在去年的研習課程中，社區發展協會請到講師林月娥指導，讓學員從認識植物染開始，逐漸學習到如何以豆漿染布、茶染、拓染、薯榔染、七里香染等技巧，利用植物最天然的顏色，並且就地取採，依照不同的染布素材及植物，選用不同的步驟方式，染出多元又繽紛的顏色與創作外，既環保又健康。王思婷說，想要學習課程的民眾只要15人就能成團，由於材料不同像是方巾、布袋等，因此價格落在200至300元間。

農業局長李玟表示，經由新北市政府農業局輔導，石碇區烏塗社區透過推廣植物染，找出屬於自己的特色，以樸實溫和的植物染布，創造出耀眼的農村文化。