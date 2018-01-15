插旗日本大小城市 台灣虎航3月底再開茨城、花卷2航點

2018-01-15 14:59

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航今天宣布，3月底將開航日本茨城、花卷兩條新航線。

台虎指出，今年3月28日起營運桃園─花卷定期包機航線。花卷位於日本岩手縣的中西部，以鶯宿、花卷、志戶平、大澤、鉛等十幾處溫泉，組成知名花卷溫泉鄉，花卷機場也是岩手縣唯一對外空路門戶，是造訪各處景點最佳捷徑。

定期包機也開放個人旅客搭乘，為慶祝花卷定期包機航線即將開賣，台虎今天與岩手縣簽署合作備忘錄，台虎董事長張鴻鐘表示，期待雙方致力推廣觀光，開拓更多商業機會，朝實現國際定期航班的方向邁進。

岩手縣知事達増拓也表示，東日本大地震事過7年，岩手縣已幾乎恢復，感謝台灣各界支援。近年台灣旅客到日本成長迅速，105年到岩手縣的旅客數創下有史以來最多，去年再多七成。

他說，岩手縣有多樣美食、溫泉，台灣客最愛春天櫻花、秋天楓葉，也將加強夏天祭典、冬天滑雪，吸引更多人到日本旅遊。

花卷營運初期，每週飛航週三、週六共兩班，22日上午十點起至23日晚間12點前，將推出單程未稅2099元起的優惠價格，搭乘日期為3月28日起至6月30日。

另外，台虎3月底也將開航日本茨城，台虎表示，台虎董事長張鴻鐘去年7月造訪茨城時，與前任茨城縣知事橋本昌簽署合作備忘錄，盼短期包機轉為定期航班，以利於兩地觀光交流，如今即將實現。茨城地廣遼闊、山海產與觀光資源豐富，坐擁日本3名園之一的「偕樂園」。

桃園─茨城開航初期，每週飛航週一、週四共兩班，24日上午10點起至25日晚間12點前，推出單程未稅2199元起優惠價格，搭乘日期為3月26日起至10月27日。

張鴻鐘指出，台虎現有9個日本航點，本月底開航小松，成為第10個航點；此外，3月27日即將開航旭川、花卷則成為第12個日本航點，再加上茨城，將達13個日本航點，航線總計將達17個航點。

另外，日籍廉航香草航空也推出與移動旅行代理店「WAmazing」聯合優惠活動，加倍贈送WAmazing網路SIM卡給所有香草航空Vanilla Air Point會員。

香草航空指出，自年1月17日至3月31日正式開跑，在東京「成田國際機場」或大阪「關西國際機場」免費領取WAmazing 1GB網路SIM卡優惠，透過WAmazing預訂飯店，還有機會獲得最高8GB的網路SIM卡。