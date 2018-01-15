台東秘境樂山國小今拆除 山中父老不捨

樂山國小今天開始拆除。（記者黃明堂攝）

2018-01-15 14:50

［記者黃明堂／台東報導］3部大怪手駛進幽靜的山中轟隆作響，將近70年歷史的「樂山國小」校園劃下休止符！

創立於民國39年的樂山國小，65年重建校園、82年即因學生銳減而廢校，校舍原封保留了當今「五、六年級生」的共同回憶，今天被拆除的消息傳出，馬上引起許多人懷念。

很多山中父老事前不知母校要拆了，聽聞後相當錯愕不捨，一位在地民眾風聞拆校，率先趕來載走企鵝造型垃圾桶，保留見証。台東縣府教育處表示，因校舍已達使用年限，且無再利用，所以拆除建築物，土地歸還給國有財產署。

樂山國小座落於知本溫泉山上，距平地雖然只有4公里，但山路蜿蜒陡峭，車子馬力如果不夠，可能就上不了，校園是山上少有的平地，居高臨下，俯視知本溫泉，號稱擁「百萬夜景」，廢校後成了私密景點，也是識途老馬的露營秘境。

因為校舍老舊，且無活化用途，台東縣政府決定拆除，由建設處執行拆除作業，校門口的民族救星基座先被打掉，「蔣公銅像」拆下放到工程車上，接著廁所被夷為平地，一整排的校舍主體將以兩個星期的時間拆除。

教育處國教科長陳家慶表示，校舍建於65年，去年經建築師鑑定，結構物有嚴重裂縫，混凝土已鬆化，原本就無使用執照，也難以修繕到取得使用執照的活化目標，基於安全因素，決定拆除。

知本溫泉山上的樂山國小今天開始拆除。（記者黃明堂攝）

樂山國小廁所率先被怪手夷為平地。（記者黃明堂攝）

樂山國小功成身退，門口地標的民族救星今天拆除，「蔣公」銅像被移上工程車。（記者黃明堂攝）