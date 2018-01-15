為擔家計改讀輪調班 成功工商學生獲希望工程獎學金

成功工商就資訊科3年級學生賴續恩（左3）、餐管科2年級施依辰（右2）獲希望工程獎學金，校長鄒紹騰（左1）、導師陳秋慧（左2）、洪純旬，都對兩人不畏逆境的好表現豎起大拇指。（記者鄭淑婷攝）

2018-01-15 14:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市106年度希望工程獎學金公布，大專組4人、高中組4人獲得獎助，其中，私立成功工商就有2人，分別為資訊科3年級賴續恩、餐管科2年級施依辰，各可獲得8萬元獎助金，賴續恩已是第2度獲得獎助。

來自單親家庭的賴續恩，由爸爸擔起養育他與哥哥的重擔，他說，爸爸原本從事木工，在他高一下學期時爸爸突然中風，他希望爸爸能安心復健，不要為家裡的生計操煩，高一下學期毅然轉到輪調班，3個月在學校上課、3個月到工廠工作，如此就可兼顧課業跟家計。

導師陳秋慧說，賴續恩是個貼心的孩子，家裡最艱難的階段，他與同校就讀輪調班的哥哥，為了可以持續有收入，向學校反映希望能錯開，他3個月上課時、哥哥在工作，哥哥3個月上課、他則在工作，3年來他也考取4張證照。

賴續恩說，爸爸身體慢慢康復，最近找到警衛的工作，相信家裡可以慢慢變好，三個人一起撐過的日子，現在回想已不覺辛苦，反倒讓他長大不少，第一次獲得希望工程獎學金，8萬元幫了家中很大的忙，沒想這次可以再獲得獎助，除了持續改善家中經濟，也希望作為未來的就學基金，他會持續升學並選擇可一邊念書、一邊就學的學制。

同樣來自單親家庭的施依辰，爸爸開計程車照顧她與妹妹，因長期開車導致脊椎側彎，沒辦法長時間工作，施依辰不捨爸爸擔負她與妹妹的學費，高中起就選擇就學貸款，她說，8萬元獎助金希望用來幫助家裡，部分存起來當作就學基金，畢業後她想先就業、替爸爸分擔家計，等情況好轉後再考慮升學。

校長鄒紹騰說，獲獎學生來自弱勢家庭，卻不被困境擊倒，獲獎難能可貴，是學校推動品德教育的模範，也希望獲獎學生善用獎助金、學習感恩。