竹市大煙囪遺址群 文化部：樂意投入資源活化歷史空間

竹市大煙囪廠房基地眷村文化保存計劃獲文化部肯定 ，成功爭取前瞻經費。（記者蔡彰盛攝）

2018-01-15 14:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕位於竹市的前日本海軍第六燃料廠新竹支廠「大煙囪」醒目地標，是台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市政府成功申請文化部「前瞻基礎建設－再造歷史現場計畫」8830萬經費，將啟動「大煙囪廠房基地眷村文化保存計劃」，邀請在地團體共同活化建築群。

文化部次長楊子葆日前視察，肯定歷史遺跡「非常難得」，文化部不僅樂意投入資源，也承諾將協助爭取其他經費，盼基地未來能成示範性計畫。

遺址群為二戰後國軍眷戶遷入，利用原廠房空間內部搭建隔間，分戶居住形成「屋中有屋，房中有樓」特殊景觀，廠房內大煙囪更成稀有霜毛蝠棲地，成重要生態場域。為活化老建築，重現歷史場景與眷村文化，市府啟動大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，將重整全區眷舍環境，並先簡易修繕臨建美路6棟眷舍，未來將邀請在地團體進駐廠區，活化歷史空間。

市長林智堅表示，為活化台灣少數僅存的二戰軍事工業遺跡，重建一甲子眷村記憶，將修復並再造基地內指定保存之眷舍與整體環境，針對綠地、中庭、巷道等開放空間啟動景觀設計與施工，全區修復也將邀請原眷戶、公民團體參與，引進在地力量與想像，盼將社會設計落實於園區，同時並先啟動保溫睦鄰駐站計畫，接受團隊申請進駐閒置眷舍，連結在地團體活化空間，挖掘當地人文歷史及故事。

楊子葆說「文化部很願意投入資源」，更承諾願協助爭取其他經費，進一步舉辦活動、展演推動空間活化，盼未來能成示範性計畫；由於基地位處清交大、工研院、科學園區聚集的重要地帶，盼計劃能成各單位攜手參與的契機，妥善利用在地資源，打造雙核心甚至多核心城市。

文化局指出，今年將辦理園區整體規劃，並先啟動保溫基地工程，未來將持續重整二戰軍事工業、戰後眷村生活遺跡，連結週邊汀甫圳，重現具歷史文化意涵的地景資產；另外，由於燃料廠大煙囪內發現稀有霜毛蝙蝠，為重要生態場域，未來也計劃結合跨領域科技，規劃全台首創VR體驗的蝙蝠生態博物館。

竹市大煙囪廠房基地眷村文化保存計劃獲文化部肯定 ，成功爭取前瞻經費。（記者蔡彰盛攝）